中科標案疑涉弊 科技部、廉政署要查

2019-05-06

〔記者林惠琴、陳建志、黃以敬／綜合報導〕時代力量立委黃國昌質疑中科智慧機器人創新自造基地標案，涉嫌替鴻海集團佳綸生技公司百分之百持有的子公司睿綸生技「量身打造」。科技部長陳良基已指示政風單位立案嚴查，廉政署也已介入調查。科技部強調，將由次長擔任召集人、成立調查小組進行專案調查，一定會秉公處理，積極查處。

該案源於科技部「園區智慧機器人創新自造基地計畫」，屬前瞻基礎建設計畫，目標建立基本自造設施與高階智慧機器人教育訓練試作環境的國家級創新自造基地，培養未來新世代產業所需人才。

科技部長陳良基出席中科智慧機器人自造基地展示中心開幕時曾宣示，將編列四年二十億元在中科及南科建置機器人基地，預期可達成五十家新創公司、六百組團隊進駐使用、培育四千名員工、產出四十五個機器人應用計畫及三十組以上的關鍵技術或產品、目標創造一千四百五十個就業機會等六大指標。

中科二年多前設立「智慧機器人自造基地」，基地內已設置CNC、雷射切割、金工、木工等場域，也開放給學生使用。

中科管理局副局長施文芳表示，AI是目前全球最火紅產業，因中部是精密機械大本營，中科為連結相關產業，向科技部提出設置「智慧機器人自造基地」構想，希望打造國際旗艦型智慧機器人創新園地，今年開始透過和產業連結，協助輔導青年創業。

中科管理局局長陳銘煌說明，智慧機器人創新自造基地—創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託服務案相關標案，是為了招標育成加速器，主要功用是輔導新創團隊做好各個環節上的準備，加速成長為企業，提高產業競爭優勢。

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