中科：降低實收資本額 避免限制競爭

2019-05-06

〔記者張菁雅、林惠琴、謝君臨／綜合報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，遭立委黃國昌質疑有弊，嚴重破壞規定、「私相授受」。中科管理局局長陳銘煌昨日澄清，「得標廠商實收資本額必須大於標案預算金額十分之一」的規定是原則，可以往下放寬，中科考慮到台灣輔導新創廠商的加速器家數很少，為避免產生限制競爭的問題，才把資本額訂為一百萬元。

台灣很難找出輔導新創廠商的加速器

中科智慧機器人創新自造基地標案金額一億零八百七十六萬元，但得標廠商睿綸生技資本額僅一百萬元。陳銘煌解釋，大部分案子沒訂資本額條件，例如南科根本沒訂，沒訂代表任何人都可以投標，反而更寬鬆。

陳銘煌說，中科過去有兩件得標廠商資本額僅五萬元，最後無法履約，現在還在訴訟中；為避免類似情況，承辦人員考慮到應排除小資本額廠商，才在智慧機器人創新自造基地標案訂定資本額門檻；另外，當初市調時發現台灣很難找出輔導新創廠商的加速器，若訂十分之一，即廠商資本額須達一千萬元，恐怕有限制競爭問題，所以訂在一百萬元左右。

局長稱主秘主動迴避 黃國昌批人盡皆知

至於主秘林梅綉與得標廠商睿綸生技總經理陳俊嘉有親戚關係，陳銘煌說，睿綸生技是透過科技部介紹認識洽談，廠商來投標後，主秘即主動請辭評選委員迴避，沒有參與這個案子的評選。科技部已針對這個案子成立專案小組，將秉公調查，中科也會全力配合。

黃國昌昨日則說，中科管理局的公文完全沒有提到標準被更動的事情，如果此事如同陳銘煌說的光明正大的話，那天他質詢陳時，陳不會嚇到啞口無言。

對陳銘煌所說中科局主秘林梅綉主動請辭評選委員，沒有參與此案評選；黃國昌痛批「胡說八道」，內部人早知睿綸要投標，且知道其總經理是主秘侄子，到最後做樣子說要迴避、不當評選委員，到底有何意義？

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