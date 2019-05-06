黃國昌踢爆 中科替鴻海子公司特製標案／主秘林梅綉與睿綸總經理有親屬關係 恐涉公務員圖利犯罪

2019-05-06

〔記者彭琬馨、卓怡君／台北報導〕時代力量立委黃國昌二日在立法院司法及法制委員會質詢時揭露，科技部所屬前瞻基礎建設計畫，規劃在中科與南科建立採購金額高達上億元的智慧機器人創新自造基地，不過，中科管理局對此標案卻大幅降低得標廠商實收資本額，讓資本額僅有一百萬元的睿綸生技得標；黃國昌質疑，睿綸生技公司是鴻海集團百分之百持股的子公司，「中科管理局為何替特定廠商量身打造標案，助其得標？」

得標廠商實收資本額大幅降低

黃國昌並踢爆，睿綸生技公司的總經理陳俊嘉，與中科管理局主任秘書林梅綉有親屬關係。他痛批，如此私相授受的關係，「嚴重破壞規矩」；整件事離譜至極！已是明顯的公務員圖利犯罪行為。

黃國昌受訪指出，此事核心關鍵就是中科管理局主秘林梅綉，因得標的睿綸生技公司總經理陳俊嘉是她的侄子，陳同時也是鴻海董事長郭台銘特助，此事在中科內部人盡皆知，「大家敢怒不敢言」。

根據「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第五條原規定，得標廠商實收資本額必須大於標案預算金額十分之一。依照中科此標案一億零八百七十六萬元鉅額，得標廠商資本額原應達至少一千萬元以上。

不過，中科卻以標案的一百二十分之一金額、僅有九十多萬元的實收資本額，讓此標案順利由二○一七年底才成立、實收資本額僅有一百萬元的「睿綸生技公司」得標。

黃國昌說，睿綸生技公司其實是佳綸生技公司一百％持股的子公司，而佳綸生技公司則隸屬於鴻海集團。

黃國昌在臉書貼文指出，推動智慧機器人很好、支持年輕人創新也很好，但絕不是這樣胡搞，拿納稅人的錢大搞裙帶關係！鴻海集團還不夠富有嗎？竟然還特意修改規則，用國庫資助鴻海集團旗下公司！

睿綸：2年內招攬5000萬投資

睿綸生技昨發表聲明指出，負責推動全台最大生技創業平台H. Spectrum的青年創業計畫，預計協助中科自造基地發展人工智慧與機器人，應用於健康醫療等各種領域。

睿綸生技強調，秉持長期協助年輕人創業之初衷，參與本次投標，計畫內容除提供四年期培訓計畫與資源外，並承諾兩年內就要有四十組新創團隊進駐中科並招攬五千萬台幣投資新創團隊。期望民意代表支持政府與企業資源整合，提供年輕人機會。

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