捷運劍潭站多目標大樓 蔣萬安自曝專簽決定興建

台北市長蔣萬安今（24）出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動土典禮。（記者何玉華攝）

2024/06/24 13:38

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安今（24）出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動土典禮，透露當初因地方對蓋大樓有很多不同意見，是他上任後專簽拍板決定興建，因為他認為不僅可帶動士林地區的發展，引導周邊內湖科學園區、北投士林科學園區、圓山新創聚落及生態社子島計畫的效益，也是無可限量。

蔣萬安在致詞時提到，台北捷運劍潭站的TOD（大眾運輸導向型發展）多目標大樓正式動土，是重要的歷史時刻；提到這個案子在他還沒當市長時，在都市設計及土地使用開發許可審議，地方有不同的意見，委員們有下一個但書，要等未來新任市長通盤了解拍板定案後，才會繼續。

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蔣萬安說，他上任後，捷運公司董事長有來說明，他認為對的事情要堅持，即便各方有不同意見，他願意溝通，但目標不能變，後來他專簽決定要蓋這棟多目標大樓。因為能帶動的不只是士林地區發展，它所能夠引導的相關效益，包括周邊內科、北市科、圓山新創聚落及生態社子島的發展，都是非常關鍵的。

蔣萬安所提地方有不同的意見，主要是先前設計遭質疑衝擊環境景觀，遮擋到劍潭站的龍骨懸吊屋頂，建築師後來在都審時調整量高度，從18樓變成16樓，建物採弧型設計；蔣萬安今天受訪時也提到，經過大家充分討論，建築立面調整成截角的方式，高度從18層調整到16層等優化，都得到都審委員們肯定，年初審議通過，目前就照通過的方式進行。

北捷指出，捷運劍潭站多目標大樓利用車站東側平面停車場興建，2023年辦理工程招標，由大陸工程股份有限公司及闕河彬建築師事務所共同承攬，契約金額33億8千餘萬元，預計2028年完工，是一棟地下3層、地上16層複合式大樓，採用A級商辦規格規劃，除維持原有轉乘停車場功能外，也可作為商辦、商場、餐飲、會議中心及教保中心進駐使用，總樓地板面積達1萬1千餘坪。

台北市長蔣萬安今（24）出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動土典禮。（記者何玉華攝）

台北市長蔣萬安今（24）出席台北捷運淡水信義線劍潭站多目標大樓動土典禮。（記者何玉華攝）

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