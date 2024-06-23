世壯運花3200萬宣傳成效不彰？ 蔣萬安：很多項目報名額滿

台北市長蔣萬安今出席市長獎頒獎典禮回應世壯運相關問題。（記者江采蓁攝）

2024/06/23 12:53

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市與新北市明年5月將舉辦世界壯年運動會（簡稱世壯運），台北市行銷預算編列3200萬元，卻遭質疑報名人數不如預期，甚至有7成5的市民不知道有此活動。對此，台北市長蔣萬安今（23）日受訪表示，據他所知，報名人數持續增加中，也有不少項目已額滿，市府將持續透過各種管道形式宣傳。

世壯運總經費共18.81億元，台北市分攤50％約9.4億元，新北市10％、中央補助40％，北市今年也編列了3200萬元行銷預算，但據北市研考會民調指出，有高達7成5的市民不知道有這個活動；且目前雖有近1萬4000人報名，其中外國選手僅約3000人，離「外國參賽者達3分之1」的目標還有一段距離。

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針對外界質疑世壯運報名不如預期、宣傳力道不足，蔣萬安今日出席市長獎頒獎典禮前受訪表示，據他所知，報名人數持續增加中且越來越熱絡，很多項目已額滿，也有不少項目報名人數達8成；他強調，會持續透過各種管道形式宣傳，包括體育單項協會、運動團體，還有網路社群媒體以及透過企業、駐台使節等相關管道宣傳，他相信未來有越來越多外國朋友來報名參加世壯運。

此外，蔣萬安透露自己也已經報名桌球項目，上次有與桌球好手江宏傑一起特訓，之後也會再報名其他項目。

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