為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

世壯運花3200萬宣傳成效不彰？ 蔣萬安：很多項目報名額滿

台北市長蔣萬安今出席市長獎頒獎典禮回應世壯運相關問題。（記者江采蓁攝）

台北市長蔣萬安今出席市長獎頒獎典禮回應世壯運相關問題。（記者江采蓁攝）

2024/06/23 12:53

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市與新北市明年5月將舉辦世界壯年運動會（簡稱世壯運），台北市行銷預算編列3200萬元，卻遭質疑報名人數不如預期，甚至有7成5的市民不知道有此活動。對此，台北市長蔣萬安今（23）日受訪表示，據他所知，報名人數持續增加中，也有不少項目已額滿，市府將持續透過各種管道形式宣傳。

世壯運總經費共18.81億元，台北市分攤50％約9.4億元，新北市10％、中央補助40％，北市今年也編列了3200萬元行銷預算，但據北市研考會民調指出，有高達7成5的市民不知道有這個活動；且目前雖有近1萬4000人報名，其中外國選手僅約3000人，離「外國參賽者達3分之1」的目標還有一段距離。

針對外界質疑世壯運報名不如預期、宣傳力道不足，蔣萬安今日出席市長獎頒獎典禮前受訪表示，據他所知，報名人數持續增加中且越來越熱絡，很多項目已額滿，也有不少項目報名人數達8成；他強調，會持續透過各種管道形式宣傳，包括體育單項協會、運動團體，還有網路社群媒體以及透過企業、駐台使節等相關管道宣傳，他相信未來有越來越多外國朋友來報名參加世壯運。

此外，蔣萬安透露自己也已經報名桌球項目，上次有與桌球好手江宏傑一起特訓，之後也會再報名其他項目。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
2025雙北世壯運 場館涵蓋6縣市
2024/06/23 05:30

2025雙北世壯運 場館涵蓋6縣市
京華城提告游淑慧 蔣萬安：配合檢調提供資料
2024/06/17 11:05

京華城提告游淑慧 蔣萬安：配合檢調提供資料

日月光落實減塑減碳 邁向永續未來
總統府設3委員會 蔣萬安：賴清德有意更直接主導政策
2024/06/20 12:07

總統府設3委員會 蔣萬安：賴清德有意更直接主導政策
世壯運花3200萬行銷 3/4台北人不知道
2024/06/23 05:30

世壯運花3200萬行銷 3/4台北人不知道

美術館核心區 高質感大樓享優越生活
生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播