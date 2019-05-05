黃國昌質疑中科為鴻海子公司打造標案 中科：配合調查

2019-05-05 13:10

〔記者林惠琴／台北報導〕近期時代力量立委黃國昌名為「科技部幫特定廠商量身打造上億元巨額標案？」的質詢片段在網路上吸引不少民眾點閱，質疑中科標案放寬標準替鴻海集團佳綸生技公司100%持有的子公司睿綸生技「量身打造」。中科管理局局長陳銘煌表示，此案科技部已展開調查，並釋疑強調一切依照規定辦理。

根據黃國昌質詢的內容，科技部前瞻基礎建設計畫分別在中科、南科委託專業團隊建立智慧機器人創新自造基地，各有上億元巨額委託經營標案，據相關法規規定，「得標廠商實收資本額」必須大於「標案預算金額10分之1」，但中科大幅降低標準、一口氣放寬至「120分之1」，讓實收資本額只有100萬元、鴻海集團佳綸生技公司100%持有的子公司睿綸生技得標，質疑替特定廠商「量身打造」。

陳銘煌今日受訪指出，科技部已展開調查，由政風室專案調查，中科會全力配合協助、賞罰分明。

不過，陳銘煌也提及，根據「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」第5條，雖然訂出投標廠商「實收資本額不低於招標標的預算金額之10分之1」，卻也提到「…機關不得縮限。但得視採購之性質及需要予以放寬…」，換句話說，訂定資本額可低於、但不可高於招標標的預算金額10分之1。

陳銘煌指出，以往標案可訂也可不訂投標廠商資本額，卻發現有2案得標廠商資本額僅5萬元，後續無法履約，造成爭議的情形，進而決定要訂立廠商資本額標準，但此案市場上提供新創育成的加速器服務業者有限，考量避免標準訂太高會限制競爭，因此取招標標的預算金額的120分之1、約100萬元，強調一切依照規定辦理。

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