黃國昌痛批中科密會喬標案 中科：市場調查階段

2019-05-06 23:37

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對中科「智慧機器人自造基地」招標弊案，立委黃國昌在臉書痛罵，真的是混蛋，中科高層謊稱睿綸是唯一本土廠商，中科主秘還假裝利益迴避，其實早就特地北上台北密會。中科說明，當時是在做市場調查，了解各家投資意願。

黃國昌今晚在臉書表示，昨天中科高層「知情人士」透過媒體，釋放假消息帶風向，已經很無恥了，謊稱得標的「睿綸生技」，是唯一本土廠商，根本是笑話，事實上三家投標廠商都是本土廠商，還說「睿綸生技」願意帶入5000萬投資是其他廠商沒有的，更是笑話，引進5000萬投資根本是契約內的基本要求，任何人得標都必須達標。

黃國昌文中指出，最無恥的，是假裝「睿綸生技」投標後，中科主秘才突然發現她的姪兒，也就是鴻海集團永齡基金會H. Spectrum 總經理陳俊嘉，也代表睿綸生技參與投標，因此好像很公正地辭任評選委員。

黃在文中表示，早在今年1月，中科主秘就已經特地上來台北，前往「永齡基金會」與高層密會商談此智慧機器人自造基地，在商談之後，回去中科開始進行「量身打造」的標案規則修改，還不只是資本額而已。

黃國昌痛批，上億的標案，在廠商投標前，就先與廠商密會喬好了，簡直是把其他潛在競爭者當傻子、把納稅人當盤子，真的是膽大妄為、腐敗至極。

中科說明，投標廠商除了睿綸，其他2家是工研院和旗訊數位，工研院當然是本土廠商，旗訊則是有部分英國投資，而各家投標的確是要達到5000萬投資的要求，而媒體指涉的知情人士其實並非明指中科。

中科指出，1月份的階段還在做市場調查，了解各廠商意見，不只是跟永齡，相關單位都有開放性接觸，所以必須去商談。

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