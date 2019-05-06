獨家》遭疑為鴻海子公司量身打造標案 中科這樣澄清...

2019-05-06 16:20

〔記者簡惠茹／台北報導〕中科智慧機器人創新自造基地採購案，遭立委黃國昌質疑有弊，為鴻海相關公司睿綸生技量身打造標案，當初另外2家投標廠商陸續曝光，分別是旗訊數位和工研院，中科強調，當初是為了加嚴標準才訂定資本額門檻，而門檻訂過高才會是量身打造。

另2家投標廠商 分別是旗訊數位和工研院

中科智慧機器人創新自造基地標案金額1億876萬元，得標廠商睿綸生技資本額僅100萬元，睿綸是佳綸生技公司百分之百持股的子公司，佳綸生技公司則隸屬於鴻海集團，而

當初投標廠商除了睿綸以外，還有工研院和旗訊數位股份有限公司。

旗訊數位成立於2012年3月6日，資本額約2980萬元，背後有英國創投公司The Bakery加速器的投資，前身是旗訊科技股份有限公司，隸屬於旗標出版集團，公司網頁介紹指出，主要經營電腦資訊IT類媒體，由於預見智慧與機器人產業的興起，開始與The Bakery接軌，投入創業、商業、科技與財經領域，提供各類企管顧問服務。

加嚴才設資本額 可要求標案金額1/10、這次訂1/120

對於標案的爭議，中部科學工業園區管理局副局長施文芳指出，根據「投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準」，第5條原文是針對機關辦理特殊或巨額採購，可以視採購案件特性及實際需要，擇定投標廠商特定資格；其中第3項提及，具有相當財力者，其範圍『得』包括實收資本額不低於招標的預算金額之10分之1，同時規定，「所定期間、數量、金額或比例，機關不得縮限。」

施文芳進一步將條文以白話文解釋，他說，本來採購法母法沒有規定投標廠商資本額，如果要訂定的話，可以依照採購認定標準中，對於特殊或巨額採購的相關規定，當有需要訂定資本額時，因為條文是「得」而非「應」，所以訂的數字可以不低於也可以低於預算金額的10分之1，例如以這次投標案來說，可以訂定1080萬，但是不能縮限，意思就是不能訂高於1080萬，而這次是訂120分之1的90多萬。

施文芳說，一般招標案不太會訂定資本額限制，但是這次因為是巨額的招標，希望有一定規模的公司再來投標，可是如果資本額訂太高，又會阻礙其他加速器公司的投標，因為有些加速器公司資本額是幾百萬而已，可是也可以提出很好的計畫提案，法規本身是擔心門檻太高，會有綁標圍標的情形，門檻過高才有量身定做的可能。

施文芳指出，評選委員評估各投標公司計畫書完整性和可行性，人員組織和相關經驗、經費合理性、當天簡報詢答的結果，企業社會責任等，睿綸表現獲得最高分。

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