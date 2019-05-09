台商回流大爆發的一年 蔡英文：年底可望達5000億！

2019-05-09 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今天來到綠營鐵票倉高雄茄萣參拜「金鑾宮」，致詞時向民眾表示，台灣經濟現在正穩定成長，光是今年1月到5月，台商回台投資的金額就破了2000億元，蔡英文更自信直言，到今年底前，台商回流投資的金額有望突破5000億！

綜合媒體報導，蔡英文今天南下高雄視察，下午3點在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁與立委邱志偉等人陪同下首次參拜茄萣金鑾宮，現場也湧進不少在地鄉親。蔡英文致詞時便表示，因為近期中美貿易戰原因，不少台商回流，官方原先預估回流投資會有2千億元，但日前早就突破這個預估數字，今年1月至5月，台商返台投資金額已達2350億，創造了2.1萬個就業機會。

蔡英文表示，過去2、3年的執政就猶如在打地基，而今地基完成，成效也慢慢出來，強調台灣經濟正穩定成長，直言「今年是台灣投資大爆發的一年」。蔡英文更指出，許多國際上有名的企業也希望能在台灣加碼投資，想讓台灣成為區域研發中心，自信表示2019年底之前，預估台商回流投資的金額，可望達到5000億元，且創造更多就業機會。

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