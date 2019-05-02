從數據看經濟好不好！ 一張圖打臉「民進黨鎖國說」

2019-05-02 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕臉書專頁《吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊》1日po出一張西元2000年以來的外資投資圖表，狠批國民黨的「民進黨鎖國說」，認為目前台商正在回流，且伴隨超過2千億元投資額，呼籲網友不能靠「憑感覺」認定景氣好壞。

臉書專頁《吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊》依據粉專《沃草》及投審會資料，製圖呈現西元2000年至2018年台灣外資投資情況。圖顯示，外資投資高點落在扁政府時期，反觀馬政府時期成績較差，其最高點也沒超過蔡政府2018年投資額。

文中指出，每個黨和政治人物都喊「拚經濟」，人民卻頻頻感嘆景氣差。問大家從何得知景氣狀況，多數人竟回答「感覺啊！」該專頁指出，現在台商正在回流，投資額達2千億元以上，呼籲網友們：「希望你感覺得到！」

該文表示，國民黨批評民進黨鎖國，還把經濟問題怪到反服貿運動頭上；而從圖表看來，馬政府時期外資投資情況並不佳，反觀蔡英文護主權也拚經濟，成功鼓勵外資投資台灣，科技龍頭如臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）也都擴大投資台灣；此外，蔡政府執政期間失業率創19年新低、股市上萬點達最長時間等，也都是事實。

臉書專頁《吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊》宣稱，該粉專原是吳濬彥個人所有，但因吳接任民進黨社團部主任一職，離開粉絲專頁運作，因此粉專於2019年3月更名為「吳濬彥Wu Jun Yen沒有在裡面團隊」，意思是他沒有繼續參與粉專運作，改由心繫台灣、關心台灣各類型公共議題的人一同經營。

專頁《吳濬彥 Wu Jun Yen 沒有在裡面團隊》製圖反駁國民黨「民進黨鎖國說」。（擷取自臉書）

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