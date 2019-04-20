勞工局長：台中市投資額增加200億、訂單也增加

2019-04-20 23:22

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局今天與台中市勞工局長舉行聯合徵才，勞工局長吳威志表示，台中市經濟發展蓬勃，已有多家台商回流台中，將有200億投資額，其中捷安特巨大公司要在台中市投資50億元，訂單有增加，目前已有加班的情形。

吳威志表示，台中市經濟發展蓬勃，市府正規畫推動8大產業園區，其中太平產業園區、潭子產業園區都已完工，目前在招商中，精密機械園區與神岡產業園區會進行園區擴大開發。

此外，還有巨大等200億元台商回流投資台中，而且訂單有增加的情況，勞工已有加班的情形，站在勞工局立場，會了解勞工加班的情況。

此外，對於中連貨運發生大量解僱勞工，在台中市解僱人數約279人，會在下週一22日進行勞資協調，勞工局會協助資方對遭解僱員工轉職其他貨運業，也會啟動監管制度。

吳威志指出，台中市的無薪假去年只有一件，而勞工局為保障勞工權益，對於僱用30名勞工以上規模的公司，積欠勞工薪水逾20萬元，就要進行監管。

吳威志表示，台中今年已監管213家公司，已有8家申請大量解僱，但都是在中連貨運解雇員工前，且大部分是結束營業，員工數約在10人到20人。

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