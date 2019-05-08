幫韓粉一圓「香腸」夢 鄉民接力設計「工業級」香腸攤

2019-05-08 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕日前落幕的高雄「春天吶喊」，人潮稀疏、攤販生意慘澹，卻有韓粉護航稱「兩天賣6000條香腸」被打臉，消息傳上台大《批踢踢實業坊》，3位鄉民「接力」設計巨型現代工業化香腸攤，用專業設計圖幫韓粉圓夢，令人不禁爆笑。

媒體日前報導，今年首度移師高雄旗津的春吶，因人潮稀少使攤販生意慘澹，但卻有韓粉在臉書社團護航稱「兩天賣6000條香腸」，等於1天工作10小時的前提下每12秒就要賣出一支香腸，慘遭網友打臉。

消息傳出，近3日來台大《批踢踢實業坊》有鄉民「接力」設計巨型香腸攤，想要幫這位韓粉圓夢，甚至配有專業3D設計圖、願景圖，並從9平方公尺的50員工單層攤位，改良成2層樓的分工式攤位，最後進化成單層履帶輸送的「半自動香腸爐」，創意十足。

網友看見3位鄉民「接力設計」的專業圖，不禁爆笑道：「不要浪費才能！」、「你有要開香腸攤嗎？我想入股」、「這串到後面會不會變成香腸產業鏈啊」、「烤香腸也有IE（工業工程）部門哦」、「拜託換你們去當高雄市長好嗎？」。

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