春吶人太少？嘆鮮明風格不見了 演出者：心情很糟

2019-05-08 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕今年春吶改成售票入場制，並移師高雄舉辦，日前高雄市觀光局長潘恒旭在臉書PO照表示「現場有1萬人」，不過遭時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜調亮該照片後怒轟「1000人都嫌多」，引發潘、曾2人隔空交火。對此，一名有參與今年春吶的表演者證實自己表演當天「真的沒人」，也表示「在台上表演時心情真的很糟」。

潘恒旭日前在臉書貼出旗津春吶現場照片，聲稱現場約有一萬多人，引來不少網友痛斥報導春吶人潮稀少的是「假新聞」，甚至批評媒體故意用「彩排畫面」惡意誤導。對此，一名受邀在今年春吶活動中上台表演的樂團貝斯手表示，當日「真的沒人」，更無奈地希望指控媒體用彩排畫面當報導的網友「認清現實」。

這名貝斯手也在個人臉書發文，自稱從2012年開始，每次都報名參加春吶演出，雖然不是每次都有機會上台，「但跟朋友一起開車去墾丁瘋一波就是爽」。

對於這次參加春吶的心情，他表示，雖然有拿到幾千元的演出費，但當日在台上表演時「心情是很糟」；他感慨表示，「感覺一個風格很鮮明的活動就這麼不見了」，但是也沒辦法，「市場機制證明大家不愛這味」。

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