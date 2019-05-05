春吶被她笑人太少 潘恒旭面色鐵青：妳學王浩宇嗎？

2019-05-05 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕墾丁春吶移師高雄旗津，高雄市觀光局長潘恒旭表示昨（4）日春吶第2天，門票售出1萬張，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜依照現場人群照片推測「算你1000人都還嫌太多」；潘恒旭今天受訪時面色難看地嗆曾柏瑜「隔空抓藥」、「要學王浩宇嗎？」

邁入第25年的「春天吶喊音樂節」（春吶）首度移師到高雄旗津舉辦，人潮卻被外界認為不如預期。針對觀光局長潘恒旭昨在臉書貼出現場照片，時代力量新北黨部副執行長曾柏瑜在調亮照片後意外發現，現場還有空地且還有人可以躺著，她也直呼「依我多年參與社運場子的經驗，算你1000人都還嫌太多。」

根據《聯合新聞網》報導，潘恒旭今（5）日被媒體提到曾柏瑜的看法，潘面色鐵青地指出，「他沒有在現場啊」，「這是時代力量該有的負責任的做法嗎？他如果有來現場再來講這個事嘛，他隔空抓藥、單憑一張照片就可以說三道四，這是時代力量問政的水準嗎？」潘說：「新北的人來管高雄的事不是很好笑嗎？他要學王浩宇嗎？」

桃園市議員王浩宇多次抨擊高雄市長韓國瑜，此次突然被潘恒旭點名，因此將事件貼在臉書上；網友們抨擊潘「什麼人跟什麼樣的老闆。都是草包」、「希望有更多的各地方民代能加入監督匪類們」、「極權嗎？不能讓全國人民檢視嗎？」、「躺著也中槍」。

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