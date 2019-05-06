高雄春吶效益只有這樣！議員批：說好的50億商機呢？

2019-05-06 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕高雄觀光局長潘恒旭日前預估春吶、春浪等音樂活動能帶來50億元商機。春吶音樂季昨（5）落幕，高市府統計周邊效益僅約8千萬，離目標差距甚大，民進黨議員黃文益今（6）質詢批評，說好的新台幣50億元商機呢？

綜合媒體報導，高雄市長韓國瑜今（6）在市政總質詢上，把售票、吃東西、購買伴手禮等效益納入商機計算項目，遭高雄市議員黃文益指正，票是主辦單位收的，與高雄市政府無關，怎能視作商機？

黃文益再質詢高雄市觀光局，說好的新台幣50億元商機在哪裡，高市府觀光局長潘恒旭回應，50億元是指旗津音樂島一整年的觀光商機預估；據觀光局3月份的說法，旗津音樂島的活動包含春吶、春浪及墾丁泡泡趴。

春吶為期3天，5月3日至5日在旗津舉行，主辦單位賣出約1.6萬張門票，觀光局統計周邊效益約8千萬元。雖然春浪、墾丁泡泡趴尚未舉行，但離50億元的年度目標仍有相當大的差距。

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