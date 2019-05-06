韓市長頻跳針 吳音寧：人民應釐清「發大財」的方法

2019-05-06 00:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高雄市長韓國瑜日前在議會接受質詢時，對於「如何發大財？」頻頻跳針回應，引發政壇議。前北農總經理吳音寧接受本報專訪時表示，人人都想發大財，但這不應淪為政治人物的「口號」，人民應該進一步檢驗政治人物「發大財」的方法，如果發大財是接軌到中國去，極有可能只是好到中間商人，加大台灣的貧富差距。

吳音寧表示，台灣在80年代經濟起飛，「台灣錢淹腳目」讓許多人嚐到經濟甜頭，但隨之而來的的是環境污染和勞工意識抬頭，彼時兩岸開放交流，許多在台灣難以生存的企業「前進中國」，中小企業主西進彷彿吃到大補丸，「繼續發大財」，然其本質仍是利用中國的廉價勞工、土地，產業體質並未提昇，鴻海建立起資通訊產業代工帝國，其「發大財」模式不脫廉價民工背景。

吳音寧說，人民緬懷「台灣財淹腳目」的年代，政治人物把「發大財」當作口號，那只是覬覦人民的選票，這種口號非常空泛，雖打選民的心理，但人民該問的是「你要怎麼幫大家發大財？」

吳音寧說，現在全世界的經濟結構早已改變，台灣若延用舊式的「拚經濟」模式，可能只是繼續剝削勞工、農民，身為政治人物「你要如何幫人民發大財？」

她說，就目前來看，韓國瑜並未提出一套足以說服人民的「發大財」模式，就算他有到中國沿海、東南亞賣農產品，但農業的根還是在台灣，提昇台灣的農業競爭力，東西自然出得去，輕鬆賣到全世界，不一定只要靠中國，她表示，如果一直期望中國的大市場，而不提昇自己的競爭力，那只可能好到中間商，韓市長努力了老半天，這樣的「發大財」是進入誰的口袋？

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