4千萬不是重點？ 他稱韓國瑜夫婦選後領了2677萬「發大財」

2019-04-27 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委蔡正元爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4000萬元給高雄市長韓國瑜當競選經費，韓國瑜一開始否認，強調若真有此事願辭去市長，今（27日）則表示，「感謝吳主席已幫他澄清絕對沒有交給他4千萬」。桃園市議員王浩宇則爆料，韓國瑜夫妻已領走「2677萬6350元的選舉補助款」。

王浩宇今天下午在臉書表示，4000萬不是重點，重點是選後韓國瑜才剛剛領走「2677萬6350元的選舉補助款，接著又想選總統，『真正發大財的其實是韓國瑜跟李佳芬』 」。

文章曝光後引發網友熱議，紛紛留言「原來發大財是說這個阿」、「政治獻金才是可怕桌下的」、「能撈就撈、能混就混！言行合一啊！」「然後出國到處玩都報公帳玩免錢的」、「高雄市長發大財難道錯了嗎？」

但也有網友表示，「其他縣市綠營的領多少，能調查一下嗎？」「補助款是法定的，如果覺得不合理可修改或刪除。」

蔡正元日前爆料，吳敦義曾籌了4000萬元交給韓國瑜作為競選經費，韓國瑜昨上午第一時間強調，若吳敦義選前有拿4千萬競選經費給他，他就辭掉高雄市長；吳當天下午則坦承，「有捐是事實」，其中也包含高雄，但自己都沒經手。韓國瑜今上午回應強調，「感謝吳主席已幫他澄清絕對沒有交給他4千萬」，並提出4點說明，自認不是愛財之人。

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