韓總跳針發大財 正妹議員崩潰：通、通、答、不、出、來！

2019-05-03 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（3）日前往議會備詢，沒想到時代力量議員黃捷對韓力推的自由經濟示範區提出疑問時，韓國瑜對所有問題一概回以「發大財、發大財、發大財」，讓黃捷只能無奈苦笑、翻起大白眼。稍早黃捷在臉書發文談及此事，更崩潰表示，韓國瑜對於自己提問的自經區問題，「通、通、回、答、不、出、來」！

黃捷今晚10時20分左右在臉書PO文，她表示，韓國瑜自上任後不斷提出爭取自經區的想法，在今年1月第一次臨時會和今年3月底第一次定期大會的施政報告中都提到要「建立保稅倉庫，快速交貨、零庫存」。「對於韓市長的說法我一直心存疑惑」。

黃捷質疑，高雄早就有保稅倉庫、保稅工廠了，甚至也有所謂境內關外、前店後廠的模式了，「韓市長要建立什麼」？其次，韓市長始終提不出具體的自經區政策，僅將自經區與「發大財」做連結，卻沒有告訴市民真正的內容為何，讓她十分憂心。

對此，黃捷今日在議會提出質疑，「結果，韓市長顯然只知道『自經區』這個名詞，甚至回答不出高雄有沒有保稅倉庫」！我問具體要放寬哪些產業、哪些品項、哪些國家，限制是哪些、要放寬到什麼程度，「通、通、回、答、不、出、來」！

黃捷表示，韓市長對於一個自己這麼積極想推動的東西「一概不知」，未免太隨便、太敷衍、太不負責任了！一座城市的領導人在不知道內容的情況下就一味地說這個好，你騙得了自己，但騙不了高雄市民！高雄市民的未來應該被慎重對待。

黃捷要求韓先回去做點功課，想推動自經區前先了解目前自港區的狀況，以及針對自經區推行後可能受影響的產業、勞工及環境進行評估，包括土地、醫療、教育、農業、會計、法律、建築等都要審慎評估，「不要再用想像治理城市了，更別整天幻想要治國、治天下、治宇宙，踏實做事好嗎」？

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