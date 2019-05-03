真懂自經區？ 韓國瑜狂跳針「發大財」 議員問到翻白眼

2019-05-03 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕韓國瑜今（3）日前往議會備詢，被詢問到最近引起不少風波的自由經濟示範區時，韓頻頻回答「發大財」，一問三不知、不停跳針的狀況引起質詢的市議員相當不滿，大翻白眼。

時代力量市議員黃捷詢問高雄市長韓國瑜，自經區具體上要怎麼做，韓回答「是高雄要發財啊！對不對？」，黃捷聽了大翻白眼，大喊「不是一句發大財就想糊弄過去！」，結果韓隨即再插嘴表示「目標是發大財！」，讓黃捷聽了相當無奈。

韓國瑜不停跳針「目標是高雄要發財」，讓黃捷無力大嘆「市長，你真的懂自經區嗎？」，質詢全程韓國瑜回應備詢內容空洞，只會不停重複「發大財」，最後副市長葉匡時代為回答，才好不容易結束了這場鬧劇。

粉專「打馬悍將粉絲團」在臉書分享了質詢影片，讓網友看了大嘆「真的草包」，紛紛留言怒嗆「態度差勁到極點」、「韓市長你真的懂自經區嗎？」、「難怪整天要請假，出來做正事會露餡啊」、「連自經區是什麼都不瞭解就想要害死台灣」、「可憐的高雄」、「可憐的議員，跟這個人講話一定很累」。

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