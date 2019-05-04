韓國瑜再談自經區！ 黃捷：我只能繼續翻白眼

2019-05-04 16:57

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（3日）被時代力量議員黃捷針對自經區質詢，卻一再跳針「高雄要發大財」的高雄市長韓國瑜，今天接受媒體訪問時，疑似是為了扳回一城，再度大談他對於自經區的概念。不過，黃捷聽了市長的解釋後，說她「只能繼續翻白眼」。

綜合媒體報導，韓國瑜今天接受媒體訪問，被問到關於昨天自經區質詢的問題，他說，高雄過去60年來支撐著台灣重工業的發展，高雄人付出了健康、環境等等的代價，他因而認為要對高雄人好一點點，所以他現在當了高雄市長，就希望能趕緊建設高雄，自經區當然也是其中之一。

韓國瑜說，自經區其實就是一種「境內但關外」的概念，「要把相關的制度和法令都鬆綁」，這樣一來「貨物的進出，還有教育、醫療、人才都會有所改變」。現在就是因為有太多法令卡住了發展，所以「如果高雄有自經區，就等於在高雄內部有一個自由區塊，這對高雄將來的經濟發展幫助會很大」。

對於外界質疑會不會就此引入中國勢力，變成「木馬屠城」，韓國瑜強調，他個人認為是不會，而且「台灣人要對自己的民主有信心，一旦我們對民主有信心，就什麼都不怕了」。

面對韓國瑜的這番話，黃捷認為，市長從昨天備詢到現在回應的內容都還只是空話，沒有具體內涵。她希望市長下次到議會備詢時，應該要先做好足夠的功課，因為她「不想再翻白眼了」。

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