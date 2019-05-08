韓國瑜跳針就能「發大財」？ 高雄左營驚爆倒店潮！

2019-05-08 00:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前答詢自經區不斷跳針「高雄發大財」，影片曝光引發爭議，也讓外界質疑，難道喊喊口號就能發大財？臉書粉專「高雄歹過日」近日貼出多張照片，透露高雄左營區幹道「左營大路」許多店家傳出倒店潮，消息一出引發網友熱議。

臉書「高雄歹過日」PO出多張照片，照片中可見，左營大路上有好幾家店家貼出大大的招租告示，不然就是大門深鎖沒有營業，也可以看到有店家正在進行「停業特賣，一件不留」的大拍賣。

「高雄歹過日」對此諷刺地說，「左營大路店家爆發倒店潮！究竟是誰發了大財呢？！發大財？我看是倒倒倒倒倒倒倒倒大楣了！」

文章曝光後也引發網友討論，留言「89萬人的期待？高雄快要土！土！土啦！哈哈」、「這裡不是藍營大票倉嗎？」、「那不是韓粉大本營嗎怎沒發大財呢？」、「韓粉：你們都挑店關起來的時候拍 假照片啦」、「快派韓市長去各個商場駐點，這比酸宗痛卡實在」。

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