萬安說溜嘴》蔣服務處電話遭打爆 鄰居綠委送披薩「安慰」

2019-05-08 16:28

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委蔣萬安今（8）日疑似忘記關閉麥克風，脫口表示韓粉「比較沒理性」，結果不但臉書遭灌爆，服務處電話也被打爆。對此，蔣萬安國會辦公室隔壁鄰居、民進黨立委王定宇，特地送上幾盒披薩「安慰」蔣萬安。

立法院內政委員會今排定審查「公民投票法部分條文修正草案」，國民黨團不滿政院與部分民進黨立委提案內容，一早就佔領主席台杯葛議事，結果藍營立委在主席台閒聊時疑似麥克風沒關，錄到蔣萬安和立委李彥秀閒聊時，脫口而出：「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，因為「他（指韓粉）也說不出為什麼支持他（韓國瑜）」。

本報報導，事後蔣萬安表示，自己是希望韓粉可以冷靜，替韓國瑜廣結善緣；不過蔣的臉書還是遭到灌爆，服務處也不斷接到抗議電話。蔣萬安的助理表示，雖有受到不理性的攻擊，但也有民眾打電話來加油、鼓勵，稱蔣萬安「說得讚」。

根據《上報》報導，事發後，蔣萬安國會辦公室的鄰居、民進黨立委王定宇，也特地送上幾盒披薩「安慰」蔣萬安。

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