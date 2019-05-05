韓粉嗆春吶狂賣「6000條香腸」 網驚：12秒要烤熟一條

2019-05-05 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕春吶今年移師高雄旗津，卻有網友踢爆「超少人」，攤商更是生意慘澹，苦不堪言，但有名韓粉在臉書社團發文表示「賣了6000條香腸」，還嗆「不要被新聞騙」。

綜合媒體報導，一名香腸攤販在受訪時曾表示「只賣了4條香腸」，生意乏人問津令他相當無奈，還有攤販寫出「人進不來，高雄進棺材」，更能看出攤商對於此次人潮狀況相當不滿。

不過一名韓粉竟然在臉書社團「爆政公社」表示，阿姨在春吶兩天就賣了足足6000條香腸，利潤更是高達10萬，還嗆「不要被新聞騙了，沒那麼冷清」，不過馬上就有網友算出1天賣3000條香腸，總共賣10小時，那1分鐘就得賣出5條烤香腸，12秒就必須烤好一支。

這名韓粉不合常理的「嗆聲」也讓網友笑翻天，紛紛留言表示「那支沒熟的香腸就是他阿姨賣的喔」、「...都不用烤就是了」、「吃完拉肚子又不會怎樣」、「烤爐是足球場大嗎」、「為了韓導的發大財，生腸也吞下去」、「反智最佳範例」、「之前有韓粉嗑冷凍包子，這個是賣冷凍香腸嗎？」、「喜韓兒：我就吃生的」、「12秒烤熟一條香腸，不用算錢找錢，整日十小時熱賣二天，果然發大財啦！Magic！」。

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