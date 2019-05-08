林姿妙「讀書免錢」政見會不會跳票？ 議會藍綠交鋒

2019-05-08 17:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〔宜蘭縣長林姿妙選前主打「讀冊免錢，吃飯免錢」政見，未料，她週一出席縣議會專案報告，卻稱「我沒說過」，遭民進黨議會黨團批評跳票、沒誠信，國民黨議會黨團今天則召開記者會回擊，強調「讀冊免錢」學雜費本來就全免，書籍費補助是終極目標，現階段先讓營養午餐政策上路再說，還沒有跳不跳票的問題。

林姿妙選前於不少公開場合，例如新北市宜蘭同鄉會關懷活動等，致詞時強調，選上縣長後，要讓全縣國中小學童「讀冊免錢」，她的縣政17篇政策白皮書裡寫到，除了提供免費營養午餐，也提及百人以下學校，要提供免費教科書。

不料，林姿妙週一出席縣議會專案報告，被問到「讀冊免錢」政策是否施行，她竟回「我沒說過」，還強調當初說的是「讀冊吃營養午餐免錢」，遭民進黨議員陳文昌批評，政策跳票、沒誠信，陳文昌強調，政策何時實現他沒意見，但現在林姿妙卻想違背當初承諾，選前根本是在說大話。

但國民黨議會黨團今天召開記者會，為林姿妙辯護，國民黨議員黃裕沂說，跳不跳票要看明年度預算有沒有編列，他相信，只要財源夠，林姿妙一定會做，外界應給予更多時間；議員黃建勇指出，書籍費補助是終極目標，先讓縣府的營養午餐免錢預算通過，未來再來討論書籍費補助的問題。

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