武荖坑攔沙壩擬設滑水道挨批 林姿妙：要求新求變

2019-05-07 13:43

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙為推廣武荖坑夏日戲水活動，規劃在武荖坑風景區攔沙壩上設置約60公尺長滑水道，消息一出引發各界反彈，有網友在臉書上抨擊縣府，不要破壞好山好水，應維持溪流原貌；不過，林姿妙今在議會受訪時強調，建設滑水道絕不影響溪流防洪、防汛等功能，也不會破壞溪流原貌，今年的武荖坑要求新求變。

上週林姿妙於縣議會施政總報告，曾對外表示，為擴大暑假期間武荖坑水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，以吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。

根據縣府的初步規劃，打算利用鋼筋混泥土，改造武荖坑水域環境既有的部分攔沙壩，興建寬約4公尺，長約60公尺的滑水道，預計斥資約50萬元，趕在暑假前完成，但縣府強調，此規劃仍非定案。

不過，此案除了引來環團抨擊破壞自然環境，更有不少網友在網路上質疑，縣府此舉根本是在破壞武荖坑原有的好山好水，呼籲縣府應維持溪流原貌，也有人質疑在攔沙壩見滑水道會有極大上下落差，遊客玩這樣的設施恐有安全疑慮。

宜蘭縣議會今進行冬山河及武荖坑風景區專案報告，針對縣府要在武荖坑建滑水道，縣議員張秋明說，武荖坑的溪水千萬不要在施工，用怪手下去挖，建什麼滑水道，因為武荖坑的溪水灌溉不少冬山鄉農田，如果清澈的溪水無法流入冬山的農田，農民一定會向縣府發起抗爭。

縣議員林棋山則有不同看法，他認為，只要縣府不要在溪流行水區建設滑水道，影響溪流的排水系統與景觀，原則上他支持武荖坑能有些改變。

林姿妙回應，武荖坑是台灣全省水質最好的一個地方之一，滑水道水道不會影響溪流的防洪與防汛功能，也不破壞漂亮的溪流原貌，今年武荖坑總是要「求新求變」，把它活化，她認為，一個戲水活動，除了要有吃的，也要有水可以玩，這樣才會圓滿。

至於滑水道到底會怎麼設置，何時能定案，林姿妙說，還在討論階段，但絕對會讓水質保持清澈，凸顯出武荖坑的漂亮，相關的救生員等安全準備，也都會非常周全。

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