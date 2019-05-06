「應勇敢逐夢」林姿妙稱鐵路高架沒問題 藍議員頭皮發麻

2019-05-06 19:18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕備受宜蘭人關注的鐵路高架化，縣府在追加減預算中編列800萬元用於可行性評估，但國民黨縣議員陳鴻禧指稱，縣長林姿妙「跑攤」時，對外稱編完800萬後，高架化就沒問題，「聽了頭皮發麻」，強調那只是規劃費，並不是沒問題，籲縣長說話應更謹慎；林姿妙說，「應勇敢逐夢」，她會繼續向中央爭取通過。

宜蘭縣爭取鐵路高架化超過10年，多次送交通部審查都被「打槍」，林姿妙上任後，經與交通部開會協調，確定宜蘭、羅東段優先辦理，頭城、礁溪則併入北宜直鐵討論，要求縣府3個月內完成可行性評估報告，評估總經費約2600萬元，分2階段編列，5月審查追加減預算時，先編列800萬。

800萬經費僅是初期可行性評估

但陳鴻禧質疑，800萬僅是初期可行性評估，指的是現在才要做規劃，但縣長出去跑攤時，對外卻常稱「鐵路高架沒問題，縣府已編800萬」，他聽了頭皮發麻。

陳鴻禧呼籲林姿妙，出去講話要更謹慎，不是說編列預算做評估報告，就代表高架化沒有問題，「想要幫你說話，都沒辦法幫忙」；民進黨縣議員謝燦輝也批評，他外面常常聽到縣長說「高架鐵路有了」，但那只是個機會，不代表一定通過，不要脫離現實。

對此，林姿妙說，有夢最美，應要勇敢逐夢，既然政務委員吳澤成有誠意協助，縣府也要把握機會，繼續向中央爭取通過。

宜蘭縣2008年開始爭取鐵路高架，規劃全長約28.8公里，粗估總工程經費約500億元，宜蘭、羅東段經費則需250至300億元，其中縣府須提撥50億元自籌款。

「錢要怎麼來？」副議長陳漢鍾質疑，宜蘭縣負債200多億，還須提出50億用於鐵路高架，縣府應向中央爭取經費挹注，這條鐵路才有辦法完成。

對此，縣府交通處長林國民解釋，鐵路高架從核定到施工約需10年，前面階段都在規劃設計，投入經費少，動工後隨工程進度，才會增加經費；經與財稅局討論，目前債限預估到2027年可完成每年還款4億元債限，加上動工後土地稅增加，應可以應付高價所需經費。

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