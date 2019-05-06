打臉選前「讀冊免錢」政見？林姿妙改口：書籍費應使用者付費

2019-05-06 13:48

［記者張議晨／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙選前主打「讀冊免錢，吃飯免費」政見，未料今上午出席縣議會專案報告時，林卻稱「我沒說過」，改口稱是「讀書吃飯免費」，且書籍費等本就應該「使用者付費」，打臉自己競選前政見；對此，民進黨縣議員陳文昌批評「跳票」、「翻口供」；縣議員吳宏謀也說，縣長，有說就有說，沒說就沒說，當縣長應該要有誠信。

林姿妙選前承諾「營養午餐、讀書免費」，去年選前還曾在新北市宜蘭同鄉會飯局中，強調「要用羅東經驗，讓全縣學生讀書全部免費。」

針對營養午餐政策，縣議會今請林姿妙率教育處長等相關單位，進行專案報告；據教育處統計，全縣公立國中小學，含營養午餐費、雜費、代收代辦費等，總支出約4億元。

扣除將實現的免費營養午餐及中央全額負擔的雜費、中低收入戶補助等，若要實現「讀冊免錢」，粗估還需額外編列3千至4千萬元預算。

陳文昌質疑，扣除中央補助及免費營養午餐，若要實施「讀書免錢」，「要不要執行」、「要不要編列預算」，呼籲縣府應儘速編列預算，讓全縣家長、學生受惠。

但有別選前堅定「讀冊免錢，吃飯免費」政見，林姿妙被問及是否落實政見時，林先說「沒說過」，隨後改口「我是說讀冊吃飯免費」，面對陳文昌砲火，則不斷回應「我堅持營養午餐免費」，書籍費應該使用者付費。

陳文昌追問，到底有無「讀冊免費」，林則跳針回應「是讀書吃飯免費」；陳文昌批評，讀書免錢是政見，怎麼現在就沒有了？政見「跳票」，讓全縣家長失望。

吳宏謀質疑，當縣長應有誠信，有就有，沒有就沒有，反正選舉騙過就算了，但若是政見就應該落實。

對此，林姿妙受訪時解釋，孩子讀書，吃營養午餐免費，先求有再求好，且從頭到尾她都是這麼說；至於選前承諾跳票，會不會讓家長失望，林重申，她從頭到尾都是說「孩子讀書吃飯免費」，未針對問題回答。

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