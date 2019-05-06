國中小讀書免費跳票？林姿妙改口：讀書吃營養午餐免費

2019-05-06 11:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙競選期間主打「讀冊免費、吃飯免費」，今宜蘭縣議會針對免費營養午餐，召開專題報告，民進黨縣議員陳文昌強調，既然是政見，就應該落實，逼問林姿妙要不要實現競選承諾，讓宜蘭學生「讀冊、吃飯都免費」，不過，林姿妙起初回應「我沒說過」，沒多久再解釋「我是說讀冊（讀書時）營養午餐免費」。

宜蘭縣共有100所公立國中小，根據縣府評估，林姿妙選前承諾「營養午餐、讀書免費」，預計補助全縣國中小免費營養午餐，午餐經費每年需要花費2.5億元。

今縣議會針對營養午餐政策，邀集林姿妙率教育處長等相關單位，赴縣議會專案報告；據縣府教育處統計，宜蘭縣國中小學生含營養午餐費、學雜費、代收代辦費等，總支出約需4億元，其中學雜費由中央補助，經費約3500萬。

陳文昌指出，扣除中央補助以及即將上路的免費營養午餐，若要實施讀書全免，經費仍短差1.25億，縣府是不是應盡速編列預算，落實競選政見

不過，林姿妙被問及「讀書免費」問題時，強調她，小朋友營養午餐免費，是她的堅持，但使用者付費，讀書免費應「先求有，再求好」。

陳文昌不滿，認為林姿妙選前大打「讀冊免費、吃飯免費」，如今卻大轉彎，質疑林姿妙到底有沒有說過「讀冊免費？」、「有沒有！」

林姿妙聞訊，不斷與旁邊秘書長林茂盛交頭接耳，林姿妙起初回應「我沒有」，沒多久再強調，「我是說讀冊吃飯免費，也就是來讀書的人吃飯免錢」；至於是否說過「讀書免費」，林姿妙則未正面回應。

民進黨縣議員吳宏謀批評，有說就有說，沒說就沒說，當縣長應該要有誠信。

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