林姿妙營養午餐預算追加1.2億元 綠營批做半套

2019-05-02 13:29

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙選前主打「讀書免錢、吃飯免錢」政策，補助全縣國中小學生營養午餐費用及學雜費，但縣府再追加減預算，僅追加1.2億免費營養午餐預算，今在縣議會臨時會，遭民進黨議員批評，政策做半套；府秘書長林茂盛回應，學雜費依國民教育法規定，本來就全免，不需再編預算補助，沒有做半套的問題。

宜蘭縣共有100所公立國中小，根據縣府評估，林姿妙要補助全縣國中小免費營養午餐，若一個學童補助1餐40元，每年需要花費約2.5億元，再加上書籍費與學雜費，粗估每年需要5億元。

縣府為力拚政策9月上路，決定利用中央撥給縣府的2.01億元統籌分配稅款，當作免費營養午餐政策的財源，編列一個學期國中小營養午餐費用約1億2217萬元追加預算，政策更以不想讓孩子被貼標籤為由，沒有排富條款。

縣議會今進行縣長施政總報告以及確定臨時會議程，不過，民進黨議員吳宏謀於決定議程時，痛批縣府只編列營養午餐預算，未編列學雜費經費，林姿妙的「讀書免錢、吃飯免錢」政策形同做半套，政策經費應該一次全部編列，他要求整個預算應退回重編。

不過，國民黨議員蔡文益說，營養午餐可以減輕年輕家長的壓力，縣議會應該先予以支持，縣長剛上任也才幾個月，應該先讓預算審議通過，政策上路後有問題，再來檢討；議長張建榮也說，預算應該先通過，讓政策上路後，再來檢討，明年如果真的有問題，要刪除預算，他不會阻擋；全案最終仍敲定，送臨時會審查。

針對綠營批評「讀書免錢、吃飯免錢」政策做半套，林茂盛回應，國中小學的收費，分為學費、雜費與代收代辦費用，學費與雜費依照國民教育法，本來就免繳，費用由中央補助支應，國中小學生學雜費本來就免繳，縣府才沒有再編預算，政策絕沒有做半套的問題。

林茂盛說，至於代收代辦費用，包含午餐費及書籍費等，午餐費因縣長選前做過承諾，已確定要補助，只待議會支持，書籍費的部分，還要視縣府的財政狀況，討論未來是否要列為政策，現階段還是希望議員能全力支持營養午餐預算。

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