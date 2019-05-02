林姿妙施政報告介紹縣政團隊 副縣長誤喊成副議長

2019-05-02 18:42

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙今天下午到縣議會進行施政總報告，但介紹縣政團隊時，誤將副縣長林建榮頭銜喊成副議長，遭到縣議員要求應注意；另外，也有議員質疑林姿妙幕僚太弱，施政報告內容淪為口號。林姿妙回應，團隊很認真也很努力，希望可以讓縣民過好生活；至於誤喊林建榮頭銜，縣府說，縣長第一次施政總報告比較緊張。

林姿妙縣長施政總報告以「拚出宜蘭好生活，民生經濟最優先」為主軸，內容包含國中小免費營養午餐、宜蘭鐵路高架化及媽祖文化節等重大政策及活動；林姿妙也說，縣長是地方父母官， 她有幸接受縣民託付，承擔這個重擔，會做好地方父母官的工作，像愛護自己的子女一樣愛護宜蘭的鄉親，更要大力拚經濟，讓年輕人有出路。

不過，林姿妙在報告前，誤將副縣長林建榮頭銜，喊成副議長；民進黨議員簡松樹說，縣長把副縣長介紹錯，難怪副縣長像個「媳婦」一樣，上任至今都很少發言，他替副縣長感到委屈；民進黨議員劉添梧指出，副縣長怎麼會介紹成副議長？縣長應該要注意。

針對林姿妙的施政報告，議員陳福山指出，看完縣長的施政報告，他認為林姿妙的幕僚非常弱，報告只有口號，沒有內容，而且很多內容與都是上任有的，他直言，林姿妙未來繼續這樣施政報告，會出現施政危機。

不過，國民黨議員黃浴沂幫忙緩頰，他認為林姿妙的施政報告可以打86分，內容很用心也很詳細，被在野黨批評很正常；對於施政報告遭質疑，林姿妙說，團隊都很認真、很用心，各黨都有各自的看法，她的施政方向就是要讓縣民過好生活。

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