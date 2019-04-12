2度被問何謂九二共識？林姿妙答不出來

2019-04-12 11:44

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙昨指出，九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，引發綠營反彈；今被媒體2度詢問什麼是九二共識，林姿妙愣了2秒答不出來，僅表示提九二共識，是要拚經濟、交朋友，希望兩岸能和平共處，安居樂業。

林姿妙16日至20日將帶著宜蘭縣14個民間團體，共100多人，前往南京、常州、上海舉行「宜蘭旅遊推介會」，昨上召開行前記者會，下午縣政府突然幫林姿妙發出新聞稿，談九二共識。

新聞稿裡林姿妙指出，九二共識讓兩岸可以一起來做生意、拚經濟，宜蘭就是要拚經濟，拚出好生活，兩岸同文同種，有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化及藝術等各項交流，就一定能夠共創美好未來！

此舉引發民進黨議員反彈，痛批林姿妙對中國過於諂媚，遠赴中國前，已承認九二共識當作入場券，不顧台灣主權；時代力量宜蘭黨部今也發布新聞稿，質問林姿妙，「九二」都不「九二」了，還在「共識」什麼？並詢問林姿妙支持的「九二共識」是什麼？

林姿妙今前往壯圍舉行宜縣行動乾燥消毒車啟用記者會時，被媒體2度詢問何謂九二共識，她愣了2秒答不出來，未正面回覆問題。

林姿妙僅表示，提九二共識，希望能讓兩岸更和平，一起做生意拚經濟，安居樂業，達到社會安定的目的；被問到赴中國前提九二共識，是要拿進入中國的「入場券」，他則強調，不是這樣，只是希望兩岸和平共處，有生意做最重要。

至於為何突然於昨天下午發布提及九二共識的新聞稿，宜蘭縣政府解釋，是因為有媒體詢問，為了給予說明，才會發布新聞稿。

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