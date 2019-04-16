首主持縣務會議 林建榮：誠惶誠恐

2019-04-16 12:50

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今起至20日率團前往中國，首度由副縣長林建榮主持縣務會議；林建榮說，首度主持他誠惶誠恐，他有準備，也很用心，希望跟林縣長主持一樣順利、有內涵；他於會中也提醒府內同仁，議會將審查追加減預算，開會前各單位主管能先向議長、副議長及各黨團說明預算內容，讓追加減預算順利在議會通過。

林建榮擔任林姿妙副縣長，但過去幾乎沒有在縣務會議發言過，外界更因林建榮未在府內負責任何要務，或位居重要角色，認為林姿妙已架空他的副縣長，這讓林建榮今天首度主持縣務會議，格外引人矚目。

針對縣府於縣務會議通過年度追加減預算，並將送議會審查，林建榮說，林縣長在羅東鎮長任內，就很關心年輕父母教育小孩辛苦，所以推動全免費營養午餐，也成為競選政見，很感謝府內同仁能把營養午餐約1.2億元預算，納入追加減預算中，讓政策能在暑假過後上路。

林建榮說，18日追加減預算就會函送議會，希望追加預算審查期間，有關單位持續跟議長、副議長及各黨團溝通，讓預算能順利通過。

林建榮說，縣長施政主軸為「民生經濟優先，拼出宜蘭好生活」，這幾天縣長前往中國行銷農漁產品，並跟花東合作，希望能跟中國行銷東台灣旅程方案，帶動東部觀光發展，他責成府內，在縣長出國期間，各主管能謹守崗位，做好為民服務工作。

被媒體問及首度主持縣務會議有甚麼感想，林建榮說，他誠惶誠恐，希望能夠跟林縣長主持一樣，有內涵且很順利，達到會議目的，他會前有準備，也很用心。

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