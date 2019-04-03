林姿妙就職百日 要用羅東藝穗節經驗升級童玩節

2019-04-03 13:10

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今召開記者會，針對就職100天向鄉親報告近期施政，談到童玩節，她表示，宜蘭童玩節的轉型再升級，是選前的政見，她當羅東鎮長有辦藝穗節成功經驗，相信能讓童玩節成功升級，今年除研擬恢復舉辦童玩節星光場，並要學迪士尼樂園，辦理國外團隊遊園活動，讓童玩節白天跟夜晚一樣精彩。

童玩節今年要邁入第24年，是宜蘭縣夏季的旗艦活動，除主打水上設施，更有國外團隊演出，及相關的文化展覽；林姿妙指出，宜蘭國際童玩節是宜蘭縣行之有年的特色亮點活動，但是近年來已呈現疲弱的現象，入園人數逐年下降，因此她競選縣長時，即提 出「宜蘭國際童玩節轉型再升級」的政見。

林姿妙指出，經過密集的討論，並且積極尋求外部資源結合，在有限的經費之下，今年的「宜蘭國際童玩節」將會呈現不同以往的風貌，同時為了擴大活動及周邊產業效益，讓遊客留在宜蘭過夜，也增加了「星光場」的活動規劃，讓童玩節的夜晚和白天同樣精彩。

林姿妙強調，她當羅東鎮長時，有辦理羅東藝穗節的成功經驗，辦得很熱鬧，也帶動很多經濟發展，童玩節再升級一定會成功，例如恢復下午4點到晚上9點的星光場，就是要留住客人，讓民眾晚上可以去飯店住宿，縣府也會學習迪士尼樂園的經驗，辦理國外團隊遊園活動，藉由創新吸引遊客。

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