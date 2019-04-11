林姿妙赴中前表態支持九二共識 綠營批諂媚

2019-04-11 17:03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙宜蘭縣長林姿妙16日至20日將率團到中國上海與南京交流，並舉行「宜蘭旅遊推介會」，推銷宜蘭的觀光與農產品，今天上午召開行前記者會，下午突然發出新聞稿說，九二共識是目前比較能夠讓兩岸和平發展、對等交流的方向，是好事情。

根據縣府提供的行程，林姿妙率團赴中國，除了推介會與品嚐會，16日下午1點半、17日上午11點及18日下午4點半均有拜會行程；上午被媒體問及，這次遠赴上海，是否會有官方拜會？林姿妙說，拜會對象、層級與地點都還在協調當中，已經有很多好朋友幫忙，不過還沒收到回覆。

林姿妙也說，赴中國前，該走的程序都都會做，相信以這次縣府的誠意，可以得到好成績。

林姿妙下午還發出新聞稿說，九二共識讓兩岸可以一起來做生意、拚經濟，宜蘭就是要拚經濟，拚出好生活，兩岸同文同種，有共同的語言、共同的文化背景，相信只要在和平的概念下進行經濟、文化、藝術等各項交流，就一定能夠共創美好未來！

民進黨宜蘭縣議會黨團發言人簡松樹說，一般民眾都知道，沒有所謂的九二共識，只要能把台灣的主權顧好，與中國做朋友、交流他不反對，但林姿妙去中國前卻稱讚九二共識，他不能苟同。

「經濟不該觸及到政治！」民進黨籍議員陳俊宇指出，林姿妙的說法並不恰當，對中國過於諂媚，也背離民意，去中國行銷宜蘭觀光與農產品是好事，但不用觸擊到政治敏感議題。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/