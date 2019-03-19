4月赴上海拚觀光 林姿妙：願與中國簽合作協議行銷宜蘭農產品

2019-03-19 11:35

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙預計4月中將赴上海，參加「宜蘭旅遊推介會」，今陸委會副主委邱垂正到宜蘭縣政府禮貌性拜會林姿妙，並了解赴上海的相關事宜；林姿妙於縣務會議受訪時被詢問，到中國會簽署任何協議嗎?她指出，赴上海就是要推薦宜蘭的農產品與觀光，如果中國願意與縣府簽約，例如農產品行銷合作協議等，行銷宜蘭的農產品，她願意簽署。

林姿妙預計4月16日至20日遠赴上海，除帶領府內人員，宜蘭縣觀光協會及農漁會等民間團體也會共同參與，縣府打算整合宜蘭縣觀光協會、宜蘭縣旅館商業同業公會、民宿協會、觀光工廠協會、博物館家族及伴手禮業者等，共同組團。

參訪團以「小鎮漫遊」主題為架構，與縣內業者研商推出多種套裝旅遊行程，要將宜蘭的好山、好水、好人情涵蓋其中，透過推介會、座談會及產業觀摩會等方式，與上海當地及其他各省旅行社及媒體接觸，吸引中國各地的旅客到宜蘭旅遊，帶動宜蘭的觀光產業。

林姿妙受訪時指出，將去上海5天，推薦縣內的農產品與旅社、民宿；被問到會與中國簽署任何合約嗎?她表示樂見中國跟縣府簽約，只要能把農產品銷售出去，她不會拒絕，例如簽署農產品行銷合作協議等。

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