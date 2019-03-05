交委7日赴宜考察交通建設 林姿妙：中央重視就要推

2019-03-05 11:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］立法院交通委員會7日將來到宜蘭，現勘國5銜接台9、國5銜接蘇花改、鐵路高架及北宜直鐵等6項宜蘭重大交通建設；宜蘭縣長林姿妙今指出，這些建設已經談很多年，縣府會積極打拚，讓重大交通建設盡速完成，只有交通順利，宜蘭的財政才會好，經濟才會繁榮，如果中央重視宜蘭，這些建設就應該推動。

根據高公局資料，這次228連假，國5雙向平均車流量為70163輛次，較前年同為4天的228連假，多出10000輛次，北上主線回堵一度長達7公里；蘇花改南下4天共28771輛次，北上共30469輛次。

國5、蘇花改每逢長假期就回堵，已成為宜縣的交通沉苛；宜縣府秘書長林茂盛今於縣務會議指出，立院交通委員會預定在7日考察宜蘭地區交通，談國5銜接台9、國5銜接蘇花改、鐵路高架、北宜直鐵、台9線東澳至南澳段可行性評估以及台2更延伸線路線規劃等6項交通建設議題。

林茂盛說，縣府會督促中央，盡速通過這幾項建設，解決縣內的交通問題；林姿妙指出，中央終於想到宜蘭縣需要交通建設，縣府會積極爭取，只有交通順利，縣內的財政才會好，經濟才會繁榮。

林姿妙指出，這些建設已經談了好幾年，如果中央重視宜蘭，應該趕快讓這些建設有個開始（進度），加速推動，這樣宜蘭才會有希望。

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