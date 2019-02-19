林姿妙營養午餐政策說法反覆 民進黨團批狀況外

2019-02-19 13:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙今在縣務會議指出，在財政情況允許下，免費營養午餐政策會編入追加減預算內，並在暑假後上路；民進黨議會黨團發言人簡松樹通批，林姿妙一下說免費營養午餐要在編入明年預算，一下又說要編入追加減預算，說法反覆，明顯還在狀況外，應盡速上緊發條；縣府秘書長林茂盛回應，縣長只是一開始說法較保守，沒有反覆的問題。

宜蘭縣共有100所公立國中小，林姿妙全縣國中小免費營養午餐政策，1年需約3億元經費，加上免學雜費，1年需要5億元，縣府要在今年議會審查追加減預算編列免費營養午餐經費，需1.33億元，如議會審議通過，政策就能在暑假過後的108學年度上路，否則等到年底才編列明年度預算，政策需延到明年寒假過後。

林姿妙日前於校長會議，宣布要將免費營養午餐經費等到年底編列明年度預算，形同宣布今年政策將跳票上不了路，但林茂盛回應，今年追加減仍會待檢討完府內預算後，找到財源來編列營養午餐預算。

簡松樹批評，在縣長宣布政策跳票之後，林茂盛又提出可能在追加減預算時進行免費營養午餐的預算編列，是在打臉縣長？又或者誰說的才具有縣府代表性？真的是讓宜蘭縣人民頭家霧煞煞？

林姿妙今在縣務會議指出，在不影響宜蘭縣政府財政狀況下，她會盡力開闢財源，將營養午餐預算編列5月追加減預算內，但該用的預算她一定會用；對此，簡松樹再質疑，縣長的說法反覆，明顯對於縣政議題還在狀況外，從這些回應，明顯看出是縣長在跟著秘書長腳步走，而不是秘書長跟著縣長走，林姿妙應盡速上緊發條。

林茂盛回應，對於縣府來講，一直都在推動營養午餐政策，沒有跳票問題，政策絕對會推行，縣府的立場，就是5月追加減預算，會在不增加負債的情形下，積極編列免費營養午餐經費，到時也請議會議員全力支持，至於校長會議時縣長的說法，是較保守的說法，絕非等同宣布今年政策不上路，縣府還會繼續努力。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/