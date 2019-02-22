王見王！下屆宜蘭縣長可能對決 江聰淵巧遇林姿妙同桌吃飯

2019-02-22 14:59

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市長江聰淵今到七張社區關心長青食堂，並發放加菜金，不料，宜蘭縣長林姿妙也到場，與社區民眾同歡，意外與江聰淵「王見王」，一起同桌吃飯；江聰淵幕僚坦言，相當意外縣長到場，平日市長關心其他社區長青食堂，不會遇到縣長；社會處長劉富美說，因社區有發請帖，加上縣長剛好有空，才會到場一起吃飯。

民進黨籍的江聰淵今至七張社區，了解社區的水耕蔬菜班，並在長青食堂發加菜金，與社區民眾一同吃飯，不料，國民黨籍的林姿妙中午也抵達長青食堂，與社區民眾同歡，由於江聰淵先前也一度要參選宜蘭縣長，跟林姿妙競爭，下屆宜蘭縣長，江、林也都有機會代表各自政黨爭取縣長，兩人巧遇形同「王見王」，氣氛尷尬。

江聰淵與林姿妙握手後，隨即一起同桌與社區居民吃飯，但幾乎沒有互動；江聰淵幕僚坦言，縣長也到場真的很意外，平日市長到各社區長青食堂吃飯，很少遇到縣長。劉富美說，縣府平日都會補助各社區創辦長青食堂，昨是收到七張社區的請帖，加上縣長剛好有空，才會到七張社區關心。

江、林兩人於受訪與致詞時，也均表達對社區的補助，較勁意味濃厚；林姿妙指出，除宜蘭市公所有補助社區，宜蘭縣府也長期有補助，今年特別將七張社區長青食堂的整年補助費用，從22萬元提高到24萬元，希望社區能繼續把長青食堂經營的越來越好。

江聰淵指出，七張社區除了有長青食堂，也成立水耕蔬菜產銷班，利用社區陽台，就能種植友善蔬菜，一個半月就可採收，為長青食堂加菜，公所每個月也會補助2萬元給七張社區辦長青食堂，春節、端午及重陽三節，也會給予6000元加菜金，希望讓社區居民吃得快樂又安心。

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