在哈佛表態不挺九二共識 柯文哲：必須思考出一個新的說法

2019-03-27 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲曾因「兩岸一家親」一句惹議，對此柯文哲解釋只是表達善意，該準備的國防與經濟還是要準備。而台北市政府副發言人陳冠廷於臉書透露，柯文哲訪美參訪哈佛大學時，就被問是否支持九二共識，對此柯文哲表示不會，但必須思考出一個新的說法，讓兩岸都可以接受。

陳冠廷於臉書發文表示，在哈佛大學的會議中，有人問柯文哲是否支持92共識，「市長表達不會」，但是，兩岸必須思考出一個新的說法，讓兩方都可以接受。建立互信非常重要，現在是惡性循環，希望以後能夠有互信基礎，「統獨不是現在的問題，我們必須處理現在的問題」。

柯文哲也再次表達，盼能建立正常的社會、可信賴的政府、追求財政紀律，重申相信普世價值，最重要的是，要改變台灣的政治文化。

陳冠廷表示，不管兩岸關係多複雜，都必須以人民福祉放第一，以這個為念，兩岸關係應該會更好。但是沒有人應該把國家前途建立在別人的善意身上，因此，我們不挑釁、會準備，但也會去思考如何避免僵局。

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