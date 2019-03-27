私會妙天求支持爭大位 柯P：聊天歸聊天

2019-03-27 10:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲被視為問鼎2020熱門人選之一，他雖仍未鬆口，卻傳出柯文哲訪美前，曾私下拜會擁有30萬黨員的國會政黨聯盟黨主席妙天禪師尋求支持；妙天對外透露「柯文哲會選總統」，屆時他會幫柯連署，讓柯輕鬆跨過參選總統連署門檻。

對此，柯文哲今受訪大方坦言確實有跟妙天見面，是因為和前立委徐欣瑩、台北市客委會主委徐世勳姐弟很好，而徐氏姐弟跟妙天很好，所以他跟妙天是間接關係。

聽聞妙天斷言柯文哲會選2020，還表態將協助連署？柯直呼「奇怪」，常在媒體讀到他的計畫，他還沒有很確定想法，為什麼外面都在傳，聊天歸聊天，「常常是外面比我們還熱心。」

至於會否因為妙天幫忙連署就支持妙天提出的立委人選？柯先是反問「他有提什麼人選？」最後也僅嘆口氣說「再說吧！」

他強調，社會上走，就是朋友要多敵人要少，比方說拜訪很多人，跟很多人聊天。

面對媒體追問，「需要靠妙天嗎？」「自己能耐好像就沒有問題？」柯笑說「不要這樣講人家啦」，並再次打太極稱：「選不選，這個不要現在問我，一樣每天準時工作，準時上班啊！」

由於柯之前被問到會不會選總統，都以「6月再問我」避答，媒體最後問柯是否會提前宣布？柯苦笑說「奇怪」，怎麼好像每個人都在逼他，未多做回應。

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