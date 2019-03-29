找到財源了！林姿妙拚免費營養午餐9月上路 編列1.2億

2019-03-29 18:48

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前主打全縣國中小學童營養午餐與學雜費免費政策，上任後要先力拚讓營養午餐免費政策於9月上路，縣府編列了1億2217萬元全縣國中小營養午餐經費，要在5月議會審查追加減預算提出，縣府秘書長林茂盛說，這筆費用是由中央統籌分配稅款支應，未勻支府內其他預算，全力爭取議員支持。

宜蘭縣共有100所公立國中小，根據縣府評估，林姿妙要補助全縣國中小免費營養午餐，若一個學童補助一餐40元，粗估每年需要花費約2.5億元，再加上書籍費與學雜費，粗估每年需要5億元。

推動免費營養午餐，縣府有不少困難需要克服，免費營養午餐若要在9月，也就是108學年度準時上路，縣府必須在5月議會審查追加減預算時找到財源編列，但國民黨與民進黨的議員都反對縣府勻支府內其他預算支應，並要求訂出排富條款，追加減預算要在5月於議會通過並不容易。

如果5月無法順利編列營養午餐的財源，縣府只能等到年底編列明年度預算時處理，政策需延到明年寒假過後才能上路，形同在林姿妙任期首年就跳票。

縣府為力拚政策在9月能順利上路，近期召開府內預算檢討會議，決定利用中央今年撥給縣府的2.01億元普通統籌分配稅款，當作免費營養午餐政策財源，確定要在議會審查追加減預算時編列1億2217萬元。

國民黨宜蘭縣議會黨團書記長李清林說，國民黨團絕對支持免費營養午餐預算，但政策排不排富、會不會影響到其他預算等細節，還要等到收到預算書確認後，再來決定追加減是否支持預算。

民進黨宜蘭縣議會黨團發言人簡松樹說，林姿妙當選，證明免費營養午餐是縣民期待的政策，民進黨黨團一定支持，但還要等到收到預算書後，確認排不排富等政策細節，黨團才會決定要不要讓預算在追加減時通過。

林茂盛指出，5月追加的這筆預算，要供應全縣國中小108學年度上學期的營養午餐，全案沒有排富條款，全縣國中小學生都適用，是因為要造福所有學生與家長，不要有差別待遇，至於明年度的營養午餐預算，則會在年底會繼續籌編。

林茂盛說，未來縣府也會尋求外界善心人士、大型企業及中小企業，一同響應免費營養午餐政策，只要能募到經費，就會專款專用，縣府編列的本預算就可以少用，減少公帑的支出，議會審查預算時，縣府一定會全力爭取議員支持，減少外界疑慮。

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