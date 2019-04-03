宜蘭鐵路高架評估費 縣府擬再編2600萬元

2019-04-03 12:13

［記者林敬倫／宜蘭報導］備受地方關注的宜蘭鐵路高架化案，縣府與交通部經多次會商與協調，但最終交通部卻僅同意補助100萬元，縣府研擬編列2600萬元鐵路高架評估經費，審查追加減時，先編列800萬元；宜蘭縣長林姿妙指出，鐵路高架已確定優先推動宜蘭、羅東段，縣府一定盡速提出評估報告。

縣府爭取鐵路高架已逾10年，共斥資1600萬元進行4度可行性評估，3度送交通部審查，卻全遭交通部打槍，去年交通部修改「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」，要求縣府需針對新增要點重做可行性評估，評估經費需2500萬元，縣府堅持以「舊案送審」，避免浪費公帑，地方、中央陷入僵局。

林姿妙上任後，也積極與交通部開會，協調此案，雖已確定宜蘭、羅東段優先辦理，縣府也要在3個月內完成可行性評估補正報告，但由於中央僅同意補助100萬元評估預算，縣府決定自行編列2600萬元評估預算，分2階段編列，5月審查追加減預算時，先編列800萬元。

林姿妙說，鐵路高架是宜蘭人一直在盼望的政策，交通部已同意優先推動宜蘭、羅東段，可以說已經有曙光，跨出一大步。

府祕書長林茂盛說，當初與交通部會議，就已表達要補正可行性評估資料，符合「鐵路立體化建設及周邊土地開發計畫申請與審查作業要點」規定，只有100萬元根本不夠，縣府爭取所有評估費用約2600萬元希望由交通部負擔，但未獲同意。

林茂盛說，縣長基於要做對的事情，決定要由縣府自行編列2600萬元評估費用，追加減先編列800萬元，先符合交通部3個月內所需的補正資料，後續1800萬元評估費用，是要補正其它更細節資料，縣府也會持續編列。

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