林姿妙赴中吸2萬遊客、6億商機？ 綠營：意向書只是簽爽的

2019-04-23 17:12

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙赴中國推銷宜蘭的觀光與農產品，20日回國，縣府今天（23日）召開記者會，宣稱中國行將為宜蘭帶來約2萬名觀光客與6億元以上的農漁產品商機。民進黨宜蘭縣議會黨團發言人簡松樹認為，實際成果還有待觀察，現階段與中國簽訂的意向書沒有強制力，只是「簽爽的」；縣府則回應，剛回國第一張農產訂單與中國踩線團訪宜等成果已陸續展現，民進黨選擇看不到也沒辦法。

林姿妙於今天的記者會說，這次去中國共帶領100多名觀光、工商產業及農漁業者，赴南京、常州及上海辦理城市交流及觀光推介會，共簽屬9份旅遊合作意向書、6份農業合作意向書，根據縣府預估，這些合作每年將可為宜蘭多吸引至少2萬名遊客，創造6億元以上農漁特產品銷售商機。

「這些成果算實績？」簡松樹認為，如果縣府把這些數據當成果真的太天真，縣府跟中國都是由民間單位簽定意向書而已，只能算是有計畫，並沒有任何強制力，沒有罰責，就算違約也沒關係，沒有罰責，加上共產黨不是很誠實，更不講信用，這些意向書現階段根本只是「簽爽的」，是否真的有成果，還需要時間觀察。

民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳文昌則認為，意向書毫無約束力可言，這些成果根本是用政治綁架經濟，是政治操作與政治買賣，沒有任何實踐的保證，如果中國真的這麼講信用，過去生意人早就已經把這些事情做好，那輪得到林姿妙帶領得縣府來做！

「這些成果民進黨選擇看不到也沒有辦法！」縣府說，去中國時，宜蘭農民已經獲得第一張訂單，賣出1500棵柚子樹，估算有3750萬元的產值，未來相信會有更多，回國後這2天，中國也已有5個踩線團到宜蘭踩線，去中國的實際成果，已經陸續展現。

縣府說，這次與對岸簽署的合作意向書，都有設定預期要達成的目標，縣府絕對會努力達成，舉例來說，代言人林瑞陽的電商平台，有6300個會員，只要宜蘭的農產品準備好，透過電商銷售，商機絕對有機會超過6億元。

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