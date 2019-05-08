反武荖坑滑水道連署已破4000人 宜縣府：絕無鋼筋混凝土

2019-05-08 13:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣長林姿妙以求新求變為由，研擬在蘇澳武荖坑戲水區設置「滑水道」，以推廣當地夏日戲水。對此，環保團體於昨日晚間7點在網路上發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署 ，已突破4000人簽署；宜縣府今強調，滑水道工程絕無鋼筋混凝土，該怎麼設置還在討論。

林姿妙上週於縣議會施政總報告時說，為擴大暑假期間武荖坑新城溪水域遊憩體驗，研擬在戲水區設置滑水道，吸引更多人入園遊玩，推動宜縣觀光發展。

此案縣府有兩個初步方案在討論，其一為在新城溪梯形攔沙壩上，用鋼筋混凝土部分改造固定式滑水道，其二為在梯形攔砂壩上設置可移除的滑水道設施，滑水道長預估為60公尺，寬預估約為4公尺，要趕在暑假前完成。

不過，環團抨擊縣府的規劃，是在破壞武荖坑最原始的生態環境，要求縣府懸崖勒馬；台灣河溪網、守護宜蘭工作坊、宜蘭國土調查研究社、宜蘭縣公民監督聯盟、宜蘭惜溪聯盟等在地環保團體，更在網路上發起「我們與生態的距離：拒絕武荖坑蓋滑水道，滑出宜蘭新恥度！」連署。

連署在昨日晚間7點上架，至今已有4485人簽署，連署要求，相關單位將滑水道規劃圖說等資訊公開，供大眾檢視、取消「武荖坑蓋滑水道」之開發構想，並強調在溪流行水區興建滑水道設施有違法之虞，縣府應出面說明。

連署也說，在大自然有接近大自然的遊憩方式，而非過度改變自然生態來迎合人類喜好，如需要設置滑水道，請至人工的遊憩區或游泳池，武荖坑現況保有良好的生態自然環境，縣府若再有相關開發規劃，應該擴大公開討論，建立全民參與的決策機制。

對此，府秘書長林茂盛今受訪時指出，武荖坑設置滑水道的政策，縣府還在討論，仍沒有定案，全案的發想，是因去年前代理縣長陳金德就在武荖坑開放夏日戲水，因武荖坑有好環境與水源，為讓更多人了解，縣府才會思考夏日戲水活動應該予以精進與升級。

林茂盛強調，滑水道設施的設置，縣府有考量到河防的安全，颱風季節滑水道也一定會恢復原狀，一切以防洪、排水為優先，更會兼顧地區生態環保，絕不會有鋼筋混凝土來設置滑水道。

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