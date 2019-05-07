墾丁春吶有毒？ 潘恒旭：請google、答案在裡頭

2019-05-07 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對高雄市觀光局長潘恒旭在議會答詢竟稱「旗津春吶沒任何毒品、不像墾丁」，引發反彈，屏東縣政府強調，2017與2018年春天音樂季期間，未查獲有吸毒案件；潘恒旭今下午表示，他不想引起城市論戰，但「請google墾丁2018毒品，答案在裡頭」。

25年歷史「春天吶喊」今首度移師高雄旗津，高市觀光局長潘恒旭昨在高市議會質詢時被問及春吶效應，他表示旗津春吶三天都沒抓到任何一件毒品，不像墾丁。

潘恒旭說法引起屏東地方議論，屏縣府今嚴正強調「近年音樂季都未查獲任何毒品案！」顯見期前邀請業者宣導及掃蕩臨檢勤務作為有效，早已導向健康形象，沒有毒品既有印象。

屏縣府強調，警方勤務導向音樂季是青春洋溢且正面迎接音樂季盛事為主軸，且在期前宣導飯店、民宿業者要宣導配合不可有轟趴吸毒派對等情事。

潘恒旭下午對此回應，其實他並不想論戰，因為自身是屏東人，「很不想掀起城市跟城市間的論戰，但請大家可拿起手機google一下，打上墾丁2018毒品就有，答案就在裡面」。

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