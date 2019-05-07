潘恒旭稱高雄春吶沒毒品「不像墾丁」 屏縣府反擊了！

2019-05-07 08:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕25年歷史「春天吶喊」今年移師高雄，挨批消滅「春吶」，高雄觀光局長潘恒旭還得意「春吶三天沒有任何一件毒品案，不像墾丁。」激怒屏東人，屏縣府今嚴正強調「近年音樂季都未查獲任何毒品案！」

針對潘恒旭的「毒品」說法攻擊，屏縣府指出，106-108年春天音樂季期間，未查獲有吸毒案件，顯見期前邀請業者宣導及掃蕩臨檢勤務作為有效，早已導向健康形象，沒有毒品既有印象。

屏縣府強調，警方勤務導向音樂季是青春洋溢且正面迎接音樂季盛事為主軸，且在期前宣導飯店、民宿業者要宣導配合不可有轟趴吸毒派對等情事。

此外，音樂季各場次都申請保三總隊動用緝毒、防暴狗協助任務，且於期前展開臨檢各大KTV 、釣蝦場複合式場所或PUB等場所。音樂季期間在各場次入口，攝影、檢查進入民眾是否有攜帶違禁品（毒品等），縣警局長、副局長協同地檢署檢察官坐鎮指揮。

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