韓輸本命區》韓國瑜民調創新低 KMT議員：不要唱衰高雄

2019-05-07 12:17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕美麗島電子報高雄民調顯示市長韓國瑜輸給蔡英文、賴清德，國民黨議員李雅靜緩頰表示，韓國瑜民調輸給蔡、賴，是給國民黨一個警惕，但民調本來就會高低起伏，不到最後還不知道鹿死誰手，請外界不要唱衰高雄。

李雅靜表示，市長韓國瑜才上任4個多月，雖然外界有聲音，但已有很大進步，他比前朝更努力招商，農漁業外銷成績亮眼，各局處更北上中央爭取經費，市府團隊已經盡力在做。

李雅靜呼籲外界不要唱衰高雄，讓韓市長做看看，她強調做比說重要，不管他選不選總統，只要當市長1天，就會做好每件事，國民黨議員監督更嚴厲。

李雅靜說，韓國瑜民調輸給蔡英文、賴清德，可能是近來自經區議會答詢議員不接受，但自經區受限中央法令未通過，有意鬆綁哪些人流、物流仍不明，市府只能先做招商動作，但在綁手綁腳情況下，市府該保留應保留，不方便公開說明，太早曝光擔心破局。

李雅靜以台積電招商事件為例，高雄有熱能、高雄港等優勢，卻因太早曝光破局，最後被台南搶走商機，自經區不宜重蹈覆轍，避免台積電招商事件重演，最後造成破局才感到後悔。

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