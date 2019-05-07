韓輸本命區》韓國瑜民調創新低 綠民代酸：證實草包形象被公認

2019-05-07 11:55

〔記者陳文嬋／高雄報導〕《美麗島電子報》針對2020總統大選進行民調，在高雄市部分，市長韓國瑜在高雄本命區，均輸蔡英文、賴清德，民進黨市議員林智鴻表示，韓國瑜市長未做好，卻把高市當跳板，想要選總統，又不願意辭職，根本把高市當備胎，市民被騙感到憤怒，用民調打低分數，不希望全國人民也被騙。

林智鴻表示，韓國瑜民調下滑凸顯高雄市民不滿「落跑」市長，韓國瑜上任才4個月，位置都還沒有坐熱，還沒有實質政績，就想去選總統，市民是極度憤怒，呈現民調新低點。

林智鴻指出，其實市民更憤怒是韓國瑜對市政不了解，都是口號治市，想選總統就變成口號治國，高雄市民覺得被騙了，反映在民調上，就是不希望全國人民也被騙。

林智鴻說，反觀總統蔡英文過去做了很多事情，因未廣受宣傳與民眾有距離，近來有不同做法，例如上網紅節目，呈現辣台妹形象，跟年輕人接觸更緊密，帶動民調向上提升；前行政院長賴清德過去作為改革者，或是長期政治累積，均呈現正面形象。

林智鴻點出韓國瑜民調會輸蔡賴的原因，韓國瑜的草包形象已經被大家公認，一連串用口號選市長，如韓國瑜競選喊要高雄發大財，但大家問他如何發大財卻答不出來，連市政都無成果卻想要安插家臣進入市府等，自經區跳針是壓垮他民調的最後一根稻草，均飽受社會批評，成為韓流逐步退燒最大原因。

林智鴻指出，高雄體質轉變需要各方力量合作，市長要對市政了解，才知道怎麼推動市政，但韓國瑜都不知道，只會喊口號喊爽的，問A答B、問東答西，他對市政不熟，也不認真推動，不動又不做，也不願意花錢，市長未坐熱，卻把高市當跳板選總統，又不願意辭職，根本把高市當備胎，要求他若參選總統，應先辭掉市長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/