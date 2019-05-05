吳蕚洋突破盲腸 暗喻自經區也是一國兩制

2019-05-05 07:43

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜跳針回答自經區是發大財，引起民眾熱搜何謂自經區？去年參選台北市長的吳蕚洋以自問自答方式突破盲腸，暗喻自經區其實就是另類的「一國兩制」。

前總統馬英九於2012年，提出自由經濟貿易區構想，但質疑聲不斷，最後告吹。此次韓國瑜捲土重來，力推自經區，但因在議會答詢時，稱自經區是為了發大財，引發爭議。

多位國民黨立委最近也修正馬政府時期的自經區特別條例，提出「自由經濟特區特別條例草案」2.0版，但財政部長蘇建榮從貿易、租稅、海關層面，提出自經區五大「不可行」，包括自經區將造成區內區外不公平競爭等。

官員的解釋比較學術，一般民眾可能還是霧煞煞，去年參選台北市長的吳蕚洋，今天凌晨則在臉書上以自問自答方式，舉出自經區的簡單說明，淺顯易懂，民眾一看就了解。

問：大師，什麼是自經區？

大師：哈哈，這兩天的熱門話題，我用最簡單的話來告訴你，就是在這區域裡的經濟活動可以用較鬆的法令，或者說就是管制少些，讓這區的經濟能較熱絡，就能發大財。

問：喔，換句話說，非屬這區域的廠商會受到較嚴苛的法令制度管制就對了。… 咦？那不就等於「一國兩制」了嗎？

大師：別這樣說，這四個字很敏感。

問：如果自經區能讓特別的區域內經濟活絡，那為什麼不全國都是自經區？為什麼不讓全國發大財呢？怎麼可以獨厚某區呢？

大師：… 我知道市長為什麼不回答了。

網友則神回說：「怎麼不是你去當高雄市長」、「 台北市長的位子還真應該交給你」。

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