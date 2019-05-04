不提發財了？韓總正經解釋自經區 網友：兩個字「空洞」

2019-05-04 21:04

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨（3）日就自由經貿區議題，受議員黃捷質詢時，一概以「發大財」為答案，掀起熱議。今日韓受訪被媒體問及此事，不再高喊「發大財」，不過不少網友還是無法接受韓國瑜的受訪內容，無奈表示「還是沒有抓到重點」、「真心工三小」。

韓國瑜今日受訪時，有媒體指出市長昨日對於自經區的回答，好像讓黃捷不太滿意，還翻白眼？韓國瑜對此表示，黃議員在議會專案報告提出自由經貿區概念，大概就是我們想在市區打造「境內但關外」的地方，「把法令阿，相關的制度全部鬆綁，我們的想法就是這個樣子」。

韓國瑜也說，高雄人過去60年支持台灣重工業發展，付出很大代價，環境污染，平均壽命也因環境惡化較他縣市少1到2歲，就此而言，「全台灣人應該對高雄好一點，才提出自由貿易區概念」。

儘管不再跳針狂提「發大財」，但不少網友看完韓國瑜受訪內容後仍痛批「怎麼好像 有講和沒講差不多」、「還是沒有抓到重點」、「兩個字『空洞』」、「根本就還沒有想好自經區要怎麼做，又在打嘴砲硬拗」、「這唬爛是進階版，到底有啥能力？」、「真心工三小」。

也有網友狠酸，「至少這次講比較多東西了...是不是有人擬稿？」、「有人幫他寫好稿了」、「回去背了多久啊？」、「稿背了2天終於背起來了」。

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